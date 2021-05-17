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    Главная / Торги / Инструменты, хоз. инвентарь

    Инструменты, хоз. инвентарь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Токарный инструментЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105391

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Инструменты, хоз. инвентарь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    договор_поставки.docx

    соглашение_по_ЭДО_испр.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Токарный инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Токарный инструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 11:0017.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Токарный инструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Токарный инструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Токарный инструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Токарный инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60

    Инструмент прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец подрезной Т5К10 25х16х140х5 МК-00006125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Резец отрезной Т5К10 25х16х140х5 МК-00009247"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Резец отрезной ВК8 25х16х140х5 МК-00009248"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Резец проходной упорный отогнутый Т5К10 25х16х140х5 МК-00017946"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Резец расточной для сквозных отверстий Т5К10 25х16х140х5 МК-00009251"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Слесарно-монтажный инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Слесарно-монтажный инструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Слесарно-монтажный инструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Слесарно-монтажный инструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Слесарно-монтажный инструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слесарно-монтажный инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щетка по металлу 5-ти рядная с деревянной ручкой МК-00002037"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Полотно ножовочное для металла ручное 300мм МК-00008927"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Ключ комбинированный 17мм МК-00002648"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "ключ комбинированный 19мм МК-00002650"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Ключ комбинированный 22мм МК-00002652"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Ключ комбинированный 24мм МК-00002654"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Ключ комбинированный 30мм МК-00002658"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Ключ комбинированный 32мм МК-00002660"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Ключ комбинированный 27х27 МК-00002656"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Ключ комбинированный 36х36 МК-00002662"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу ф5мм МК-00004612"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу ф8мм МК-00004615"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу ф10мм МК-00004605"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Сверло по металлу ф2мм МК-00004609"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Сверло по металлу ф3мм МК-00004610"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Сверло по металлу ф4мм МК-00004611"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сверло по металлу ф6мм МК-00004613"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Сверло по металлу ф7мм МК-00004614"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сверло по металлу ф8мм МК-00004615"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сверло по металлу ф9мм МК-00004616"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Сверло по металлу ф12мм МК-00004606"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сверло по металлу ф13мм МК-00004607"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Сверло по металлу ф14мм МК-00004608"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Плашка трубная G1" МК-00003293"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Плашка трубная G1/2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Плашка трубная G3/4" МК-00003295"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Набор отверток до 1000В (8 штук)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Сумка для инструмента с резиновым дном С-01 КВТ МК-00009890"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Фреза червячная для зубчатых колес М8 Р6М5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Лента бесконечная 75х475мм Р150 для лент шлифмашин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Лента бесконечная 75х475мм Р120 для лент шлифмашин МК-00000900"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Лента бесконечная 75х475мм Р100 для лент шлифмашин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Лента бесконечная 75х475мм Р60 для лент шлифмашин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Рулетка обрез с магнитом 5м МК-00002226"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Пассатижи 180мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Зубило 19х200мм МК-00002636"

    Кол-во: 32

    "Позиция 37"

    "Метчик М10 МК-00005977"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Метчик М16 МК-00005978"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Метчик М18 МК-00005979"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Метчик М20 МК-00005980"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Метчик М22 МК-00005981"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Метчик М24 МК-00005982"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Штангенциркуль 250мм шаг 0,1мм МК-00002795"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Штангенциркуль 150мм МК-00002796"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Набор ключей рожковых MATRIX MASTER МК-00002710"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Кувалда STAYER PROFI кованная МК-00003266"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Бокорезы Gross 17573 180мм МК-00017992"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Молоток с пластиковой обрезиненной ручкой 1 кг МК-00002439"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Кувалда VIRA 900150 с фиберглассовой рукояткой 5кг МК-00014482"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Ключ газовый №2 МК-00000077"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Киянка резиновая с деревянной ручкой 900гр МК-00016860"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Мастерок каменщика МК-00002059"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Молотки-кирочки тип МКИ МК-00011426"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП МК-00014916"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Щетка для УШМ проволочная чашечная 75мм МК-00014710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Набор ключей шестигранных 10шт (2-14мм) МК-00002711"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Электроинструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектроинструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок ЭлектроинструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее ЭлектроинструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее ЭлектроинструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроинструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA9050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA5030МК-00011407"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дрель METABO аккум. винт. BS 14,4 2х2.0 Ач Li-lon, 10мм МК-00016879"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "дрель Makita акк DF457DWE МК-00015626"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Абразивный инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Абразивный инструментЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Абразивный инструментЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Абразивный инструментЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Абразивный инструментЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абразивный инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    23.91.1

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг отрезной алмазный 125х22,2 МК-00016612"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Диск отрезной 125х1х22 МК-00013337"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Диск отрезной 230х6х32 14А BF 6650 МК-00000620"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Диск отрезной по металлу 125х1,6х22 МК-00008294"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Диск отрезной по металлу 230х2х22 МК-00013334"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Диск отрезной 125х1,2х22 14А BF 12250 МК-00016605"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Диск отрезной 300х3,0х32 14А МК-00000623"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Круг отрезной по металлу 230х3,0х32 14А BF 6650 МК-00000622 "

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 МК-00001949"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Круг зачистной 125х6х22 МК-00001950"

    Кол-во: 10

    Лот 5

    Хозяйственный инвентарь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственный инвентарьЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Хозяйственный инвентарьЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Хозяйственный инвентарьЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Хозяйственный инвентарьЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственный инвентарь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.72.1

    Замки и петли

    25.99.29.129

    Лопаты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Леска для триммера 3мм МК-00000566"

    Кол-во: 640

    "Позиция 2"

    "Замок навесной ЗН2-М1 60мм МК-00015615"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Лопата совковая МК-00000423"

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "Лопата штыковая МК-00000425"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Черенок для лопаты 40мм 1,8м МК-00008838"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Черенок для лопат 25-40мм 1м МК-00000534"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Тачка строительная усиленная с бескамерным колесом МК-00002160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Замок навесной ВС2-23 МК-00000380"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Замок навесной 303F-40L МК-00017832"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Лопата угольная ЛУ-1 МК-00000424"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Лопата снеговая алюминиевая МК-00012224"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Замок навесной ВС 2Б-4-01А 56х44х10мм (удлин. дужка) МК-00019816"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Замок навесной аллюр ВС-ЗКА блистер диаметр 7мм (60) МК-00019816"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Шкурка шлифовальная 800х30 У1С 14А 16Н СФЖ МК-00017984"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Черенок для метлы МК-00010472"

    Кол-во: 55

    "Позиция 16"

    "Замок навесной ВС-2А МК-00008930"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Бумага наждачная Р-80 МК-00003906"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Бумага наждачная Р-120 МК-00003907"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Бумага наждачная Р-220 МК-00003908"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Стремянка алюминиевая Colombo Libellula 4 ступени МК-00020209"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Стремянка алюминиевая восьмиступенчатая Krause Corda 000767 МК-00002239 "

    Кол-во: 2

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