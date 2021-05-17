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Номер извещения
ГП105391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Инструменты, хоз. инвентарь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Токарный инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Токарный инструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 11:0017.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Токарный инструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Токарный инструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Токарный инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
25.73.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Слесарно-монтажный инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Слесарно-монтажный инструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Слесарно-монтажный инструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Слесарно-монтажный инструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слесарно-монтажный инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
25.73.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Электроинструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектроинструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок ЭлектроинструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее ЭлектроинструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроинструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.24.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Абразивный инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Абразивный инструментЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Абразивный инструментЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Абразивный инструментЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Абразивный инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
23.91.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Хозяйственный инвентарь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105391Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственный инвентарьЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 11:0014.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105391Дата и время вскрытия заявок Хозяйственный инвентарьЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105391Подведение итогов не позднее Хозяйственный инвентарьЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственный инвентарь
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
25.72.1
25.99.29.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 640
Кол-во: 15
Кол-во: 45
Кол-во: 48
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 55
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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