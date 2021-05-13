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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств и расходных материалов для медицинского применения для нужд АО «МАШ»

    на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств и расходных материалов для медицинского применения для нужд АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110248012

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств и расходных материалов для медицинского применения для нужд АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 11:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 09:3009.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248012Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов

    Начальная цена

    1 603 227,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    21.20

    Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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