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    Главная / Торги / Поставка экскаваторов

    Поставка экскаваторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.07.2021 11:5927.07.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экскаваторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_3_КП_3__18.06.21.xlsx

    ПДоговор__поставка_ТС__3__17.05.21.doc

    Извещение_4_20.07.2021.docx

    20210720_Техническое_задание_экскаваторы.docx

    Документация_4_20.07.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolova_yur@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Юлия Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаваторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2021 11:59 GMT +327.07.2021 11:5927.07.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2021 11:5927.07.2021 11:5927.07.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248070Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаваторов Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 12:0030.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248070Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 12:0030.07.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248070Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов

    Начальная цена

    69 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Об_объявлении_перерыва_в_заседании_комиссии.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС_о_продлении_срока_принятия_решения.pdf

    20.07.2021

    Жалоба.pdf

    20.07.2021

    Предписание_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Жалоба.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС_о_направлении_жалобы_по_территориальности.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС_о_продлении_срока_принятия_решения_по_жалобе.pdf

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС_об_объявлении_перерыва_в_заседании_комиссии.pdf

    20.07.2021

    Решение_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Жалоба.pdf

    20.07.2021

    Жалоба.pdf

    20.07.2021

    Уведомление УФАС

    20.07.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    20.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 10.00000

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