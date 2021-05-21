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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ): Gintel и оказать услуги по обновлению и/или технической поддержке Gintel

    Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ): Gintel и оказать услуги по обновлению и/или технической поддержке Gintel

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 16:4521.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176464Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО GintelСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176464

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0065949-356-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ): Gintel и оказать услуги по обновлению и/или технической поддержке Gintel

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Контактный телефон

    +7 812 313-69-24 доб. 3515

    Адрес электронной почты

    UZPU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефременко Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО Gintel

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 16:45 GMT +321.05.2021 16:4521.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176464Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО GintelСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО Gintel

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