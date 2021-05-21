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Номер извещения
ГП176464
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ): Gintel и оказать услуги по обновлению и/или технической поддержке Gintel
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3515
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефременко Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО Gintel
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 16:45 GMT +321.05.2021 16:4521.05.2021 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176464Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО GintelСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение ПО и услуг по технической поддержке ПО Gintel
Официальный сайт, на котором размещена документация
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