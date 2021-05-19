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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособ-ленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.) (223.ЗК (МСП).614; Id40141)

    Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособ-ленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.) (223.ЗК (МСП).614; Id40141)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110247112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.)(Id40141)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110247112

    Уникальный номер закупки

    40141

    Номер закупки

    40141

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособ-ленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.) (223.ЗК (МСП).614; Id40141)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1027292_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1005439__ТЗ_кондитерка_буфет_окончательный_вариант.docx

    1027291_проект_договора_на_поставку_продуктов_питания_223.rtf

    1027289_223_ЗК_Извещение_часть_1__МСП_.rtf

    1027290_223_ЗК_Извещение_часть_2__МСП_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.)(Id40141)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110247112Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.)(Id40141)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (42100 шт.)(Id40141)

    Начальная цена

    1 716 550,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Шверника д.19; ул. Ленинские горы, дом 1, стр.13; ул. Ленинские горы, дом 1, стр.46 Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.71.12.121

    Пирожные бисквитные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.71.2

    Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"

    Кол-во: 1400.00000

    "Позиция 2"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 3"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 4"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 5"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 6"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 7"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 8"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 9"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 10"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1300.00000

    "Позиция 11"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 12"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 13"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 2400.00000

    "Позиция 14"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 2300.00000

    "Позиция 15"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 16"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 650.00000

    "Позиция 17"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 2500.00000

    "Позиция 18"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 2400.00000

    "Позиция 19"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1300.00000

    "Позиция 20"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1400.00000

    "Позиция 21"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 22"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 23"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1400.00000

    "Позиция 24"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 25"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 3300.00000

    "Позиция 26"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 2500.00000

    "Позиция 27"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 28"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 3200.00000

    "Позиция 29"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 30"

    "Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 31"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 32"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 33"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 34"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 35"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 36"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 37"

    "Производство продуктов на злаковой основе для детского питания"

    Кол-во: 200.00000

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