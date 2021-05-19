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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250447Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110250447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества Научно-технический центр «Охрана» (АО НТЦ «Охрана»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    102.РК.1.3.2021_ДОЗ_НТЦ_Охрана_КАСКО.docx

    102.РК.1.3.2021_Приложение___1___Проект_договора.docx

    102.РК.1.3.2021_Приложение___2___Техническое_задание_КАСКО.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110250447Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110250447Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250447Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250447Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобиля АО НТЦ "Охрана" КАСКО

    Начальная цена

    885 638,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НТЦ ОХРАНА
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ОХРАНА

    Адрес местонахождения

    125438, Г МОСКВА, УЛ ОНЕЖСКАЯ, ДОМ 8,

    125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.00000

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