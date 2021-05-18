Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту Учебно-тренировочного полигона по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, 1а (инв. № 01-ог03654)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110247975 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту Учебно-тренировочного полигона по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, 1а (инв. № 01-ог03654) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Документация процедуры Кап.ремонт_полигона_71.rar

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