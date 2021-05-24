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    Главная / Торги / Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)

    Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:4824.05.2021 14:48Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176556Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176556

    Уникальный номер закупки

    2496-СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2496-СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__2496_СТГ_ТПС.DOCX

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2496_СТГ_ТПС.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    an.biyushkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:48 GMT +324.05.2021 14:4824.05.2021 14:48Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176556Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176556Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176556Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ДЭС и сварочных агрегатов (Doosan, Denyo)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обмотка возбуждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ротор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Якорь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Болт вентилятора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Болт коллектора интеркулера"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Болт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Болт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Болт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Болт коллектора выпускного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Болт коллектора выпускного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Болт коллектора выпускного"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Болт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Болт головки"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Болт головки"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Болт головки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Болт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Болт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Болт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Болты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Болты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Болт крепления маховика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Вкладыш шатунный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Вкладыш коренной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Вкладыш коренной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Кольцо упорное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Гайка форсунки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Головка блока цилиндров (в сборе клапанами)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Зарядный генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Гильза цилиндра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Патрубок 65.15211-5008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Датчик оборотов коленвала 65.27103-7002D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Шайба медная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Втулка коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кольцо проставочное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Кольцо поршневое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Кольцо поршневое"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Кольцо маслосъемное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Шайба медная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Прокладка термостата"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Прокладка GASKET ; METAL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кольцо шестерни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Стойка-вал коромысел клапанов в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Пружины клапона"

    Кол-во: 24

    "Позиция 53"

    "Корпус маслянной форсунки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Кран сливной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Манжета клапана маслосъемная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 56"

    "Насос масляный в сборе 65.05100-6043A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Маховик в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Шайба медная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Направляющая ГБЦ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 60"

    "Помпа системы охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Винт натяжения ремня генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Натяжной ролик в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Подшипник соединительной тяги (стандарт)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Палец поршневой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Шланг охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Шланг охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Поршень"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Уплотнение крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Прокладка задней крышки правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Прокладка задней крышки левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Прокладка корпуса масляного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Прокладка корпуса маслоохладителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Прокладка клапана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Прокладка выпускного коллектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Прокладка турбины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Прокладка коллектора впускного"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Прокладка коллектора впускного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Прокладка тубокомпрессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Прокладка интеркулера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Прокладка патрубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Прокладка головки цилиндра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 92"

    "Прокладка крышки головки цилиндра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Радиатор в сборе DOOSAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Вал распределительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Распылитель масляный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Клапан предохранительный в сборе 65.05401-5024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Сальник коленчатого вала задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Сальник коленвала передний 105х130х12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Стартер 300516-00075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Кольцо стопорное пальца поршневого"

    Кол-во: 24

    "Позиция 101"

    "Сухарь клапана"

    Кол-во: 48

    "Позиция 102"

    "Седло пружины клапона"

    Кол-во: 24

    "Позиция 103"

    "Топливный насос высокого давления в сборе 400912-00028"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Толкатель"

    Кол-во: 24

    "Позиция 105"

    "Комплект трубок высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Комплект трубок высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Комплект трубок высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Уплотнение держателя сопла"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 24

    "Позиция 112"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "Форсунка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Хомут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Хомут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Хомут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Хомут"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Хомут"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Проставка пружины наружняя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 121"

    "Кольцо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Шайба центровочная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Шатун"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Шестерня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Шестерня привода ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Привод вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Шпилька"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Штанга толкателя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 129"

    "Шпонка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Шпонка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Топливный винт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Топливный винт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Штуцер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Штуцер"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Шланг охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Патрубок радиатора подводящий (2гиба)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Шланг радиатора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Патрубок охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Патрубок охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Патрубок радиатора верхний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Нижний патрубок радиатора D4312501003 Kubota"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Радиатор охлаждения ДВС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Дюрит"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Дюрит"

    Кол-во: 40

    "Позиция 150"

    "Дюрит"

    Кол-во: 40

    "Позиция 151"

    "Дюрит"

    Кол-во: 40

    "Позиция 152"

    "Шланг термостата 50-1306028-Б3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Блок регулятора напряжения AVR-6 6 кВт 220В УГД-6000ЕК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Регулятор напряжения AVR HVR-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Автоматический регулятор напряжения R450, Leroy Somer"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Регулятор напряжения автоматический AVR M31FA600A"

    Кол-во: 4

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
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    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот №12: Станция компрессорная СД-9/101М А 959 СХ 27.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Дальтрансгаз». Лот...
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 850 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:29
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    440 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 15:26
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    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
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    Начало приема заявок:
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    Лоты:
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    Дата аукциона:
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