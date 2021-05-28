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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Калужская область, Бабынинский муниципальный район, городское поселение "Поселок Воротынск", п. Воротынск, ул.50 лет Победы, зд.14 А, пом. 10. (открытая территория). Общая площадь – 4 649,5 кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Калужская область, Бабынинский муниципальный район, городское поселение "Поселок Воротынск", п. Воротынск, ул.50 лет Победы, зд.14 А, пом. 10.
Номер извещения
ГП176463
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Калужская область, Бабынинский муниципальный район, городское поселение "Поселок Воротынск", п. Воротынск, ул.50 лет Победы, зд.14 А, пом. 10. (открытая территория). Общая площадь – 4 649,5 кв.м.)
Начальная цена
171.34
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
796645.33
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 10:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2021 10:00
Дата и время проведения
01.06.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь – 4 649,5 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
806545.33
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.murtazina@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Александра Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
n.kutaeva@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 967 173-50-42
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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