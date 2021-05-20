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Номер извещения
ГП176460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сборке каркасно-тентовой сборно-разборной конструкции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
Почтовый адрес
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
Контактный телефон
+7 495 212-27-45
Адрес электронной почты
mto-mzsm@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапин Михаил Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Фрязино, Московская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сборке каркасно-тентовой сборно-разборной конструкции
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Оказание услуг по сборке каркасно-тентовой сборно-разборной конструкции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
Адрес местонахождения
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
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