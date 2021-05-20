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    Главная / Торги / Поставка смесь асфальтобетонная

    Поставка смесь асфальтобетонная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка холодного асфальта ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смесь асфальтобетонная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    2021031_Техническое_задание_холодный_асфальт.xlsx

    20210331_Проект_договора_для_закупки_холодный_асфальт_2й_кв.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolova_yur@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Юлия Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка холодного асфальта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:59 GMT +320.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка холодного асфальта Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:5920.05.2021 11:5920.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248088Дата и время вскрытия заявок Поставка холодного асфальта Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248088Подведение итогов не позднее Поставка холодного асфальта Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248088Подведение итогов не позднее Поставка холодного асфальта Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка холодного асфальта

    Начальная цена

    159 997,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99.2

    Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов"

    Кол-во: 8.25000

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