Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Оплата МТР безналичным расчетом на р/сч. Поставщика, 100% по факту поставки и разгрузки товара в место поставки в течение 15-ти календарныхх дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 на основании счета-фактуры или счета/УПД (при упрощенной системе налогообложения). - Срок поставки не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора. - Цена товара должна быть указана с учетом доставки и разгрузки на объекте.