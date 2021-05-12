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    Главная / Торги / Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. Волгоград

    Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. Волгоград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176462Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. ВолгоградЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. Волгоград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП176462_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    polyakova.ng@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. Волгоград

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 10:00 GMT +312.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176462Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. ВолгоградЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 10:0012.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176462Дата и время вскрытия заявок Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. ВолгоградЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 10:0014.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176462Подведение итогов не позднее Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. ВолгоградЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176462Подведение итогов не позднее Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. ВолгоградЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ограждения для АГЗС11/34 г. Волгоград

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 153Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Оплата МТР безналичным расчетом на р/сч. Поставщика, 100% по факту поставки и разгрузки товара в место поставки в течение 15-ти календарныхх дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 на основании счета-фактуры или счета/УПД (при упрощенной системе налогообложения). - Срок поставки не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора. - Цена товара должна быть указана с учетом доставки и разгрузки на объекте.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.93.13.112

    Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    42.99.19.149

    Ограды (заборы) и ограждения прочие

    42.99.19.142

    Ограды (заборы) металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/936141/name/60acda72644531.63940685

    25.05.2021

    20_0596_АС_23.04__1065417307_v1__1.pdf

    29.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3D-забор (h=2,03м) L=113,1м"

    Кол-во: 113.1

    "Позиция 2"

    "Калитка (h=2,03м) L=1м"

    Кол-во: 1

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    21.05.2021 12:00(GMT+03:00)
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