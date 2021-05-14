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    Главная / Торги / Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SE

    Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SE

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176480Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SEМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2495/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SE

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__2495_СТГ_ТПС.DOCX

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Приложение_1_форма_КП_2495_СТГ_ТПС_Запчасти_для_Чайка_Сервис.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    ГП176480_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176480Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SEМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 12:0007.06.2021 12:0007.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176480Подведение итогов не позднее Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SEМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 12:0007.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176480Подведение итогов не позднее Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SEМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для Автогидроподъемника Чайка-сервис 2784 SE

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1002122/name/610bedfa6bd051.62861590

    05.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидроцилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Корпус подшипника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Механизм поворота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Направляющая пластина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Пластина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Пластина скольжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Ролик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ролик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Трос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шлейф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "РВД стрела"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "РВД пантограф"

    Кол-во: 1

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