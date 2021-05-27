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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»

    Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264851Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110264851

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    11.05.2021 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110264851_Изменение_1_17.05.2021

    32110264851_Изменение_2_18.05.2021

    НМЦД_с_ЭП.pdf

    Смета_1.pdf

    Проект_замена_лифта.pdf

    Перечень_изменений_в_изв_32110264851.doc

    Перечень_изменений_замена_лифта.docx

    Аукцион_в_эл.форме___c_изм._.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264851Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264851Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Дата и время проведения

    01.06.2021 12:0001.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110264851Дата и время проведения Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 12:0002.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264851Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264851Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»

    Начальная цена

    3 974 504,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Частью № 3 Описание предмета закупки / Техническое задание.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 Описание предмета закупки / Техническое задание и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.110

    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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