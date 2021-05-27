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Номер извещения
32110264851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
11.05.2021 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110264851Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110264851Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Дата и время проведения
01.06.2021 12:0001.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110264851Дата и время проведения Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 12:0002.06.2021 12:0002.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110264851Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене лифтового оборудования в филиале «МЦ АУВД»
Начальная цена
3 974 504,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Частью № 3 Описание предмета закупки / Техническое задание.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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