Лот 1

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, перечень и месторасположение которого указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень оказываемых услуг по настоящему Договору указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).