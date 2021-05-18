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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248000Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, перечень и месторасположение которого указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень оказываемых услуг по настоящему Договору указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110248000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обслуживание_и_ремонт_сварочного_оборудования_59.rar

    32110248000_Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    fedyanin@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, перечень и месторасположение которого указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень оказываемых услуг по настоящему Договору указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248000Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, перечень и месторасположение которого указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень оказываемых услуг по настоящему Договору указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика, перечень и месторасположение которого указано в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень оказываемых услуг по настоящему Договору указан в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    Начальная цена

    922 188,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931806/name/60a64aee691bb0.20233107

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования"

    Кол-во: 4.00000

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