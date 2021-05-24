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Номер извещения
ГП176454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 37-29-53
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самуткина Алина Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:30 GMT +324.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176454Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративнХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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