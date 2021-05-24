Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176454 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0074045-303-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Контактный телефон +7 3467 37-29-53 Адрес электронной почты UOZ@hantos.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Самуткина Алина Алексеевна Место рассмотрения заявок Ханты-Мансийск Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн Дата и время окончания срока приема заявок 24.05.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176454 Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн Ханты-Мансийск Текущий статус Архив Предмет договора Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт