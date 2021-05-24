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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176454Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративнХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП176454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0074045-303-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 90914 «Услуги по изготовлению полиграфической продукции с фирменной символикой и выпуску корпоративных изданий», изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративной символикой для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 00:00

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Контактный телефон

    +7 3467 37-29-53

    Адрес электронной почты

    UOZ@hantos.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самуткина Алина Алексеевна

    Место рассмотрения заявок

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 12:30 GMT +324.05.2021 12:3024.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176454Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративнХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Изготовление, печать и размещение (монтаж) информационных стендов, корпоративных баннеров, растяжек и другой продукции с корпоративн

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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