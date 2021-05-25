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Номер извещения
ГП176475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на оказание консультационных услуг по проекту «Перевод процессов по работе с персоналом Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» в Общий центр обслуживания, проводимый ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание консультационных услуг по проекту «Перевод процессов по работе с персоналом Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» в Общий центр обслуживания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176475Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консультационных услуг по проекту «Перевод процессов по работе с персоналом Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» в Общий центр обслуживанияМосква
Подведение итогов не позднее
29.06.2021 18:0029.06.2021 18:0029.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176475Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по проекту «Перевод процессов по работе с персоналом Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» в Общий центр обслуживанияМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание консультационных услуг по проекту «Перевод процессов по работе с персоналом Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» в Общий центр обслуживания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК РОСВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
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Документация лота
Кол-во: 1
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