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    Главная / Торги / Выполнение работ проектных и строительно-монтажных газопровода для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Выполнение работ проектных и строительно-монтажных газопровода для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 04:5925.05.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110252729Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ газопровода680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110252729

    Уникальный номер закупки

    МИ/27-04/21

    Номер закупки

    МИ/27-04/21

    Наименование закупки

    Выполнение работ проектных и строительно-монтажных газопровода для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 01:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.7z

    Извещение.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Документация.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64504

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    Vorobev@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Сергей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 06:0001.06.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110252729Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и строительно-монтажных работ газопровода680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ газопровода

    Начальная цена

    393 433,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частьюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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