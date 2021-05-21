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Номер извещения
32110246276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
anvasilyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110246276Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 16:0031.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246276Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасности
Начальная цена
128 262,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ, оказываемых услуг 1 у.е. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Выполнение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности в лаборатории Заказчика. 1) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Слудинской водопроводной станции, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 31; 2) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Ново-Сормовской водопроводной станции, г. Нижний Новгород, ул. Алебастровая, 91; 3) Химико-бактериологическая лаборатория при Нижегородской станции аэрации (ХБЛ при НСА), г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
86.90.19.110
86.90.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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