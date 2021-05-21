Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Выполнение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности в лаборатории Заказчика. 1) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Слудинской водопроводной станции, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 31; 2) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Ново-Сормовской водопроводной станции, г. Нижний Новгород, ул. Алебастровая, 91; 3) Химико-бактериологическая лаборатория при Нижегородской станции аэрации (ХБЛ при НСА), г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, 1Рассчитать логистику >