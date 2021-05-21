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    Главная / Торги / Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

    Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110246276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_134.doc

    Извещение_134.docx

    Проект_договора_134.docx

    Техническое_задание_134.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246276Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110246276Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 16:0031.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246276Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246276Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасностиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проверке боксов микробиологической безопасности

    Начальная цена

    128 262,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ, оказываемых услуг 1 у.е. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности в лаборатории Заказчика. 1) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Слудинской водопроводной станции, г.Н.Новгород, пр. Гагарина, 31; 2) Центральная химико-бактериологическая лаборатория (ЦХБЛ) при Ново-Сормовской водопроводной станции, г. Нижний Новгород, ул. Алебастровая, 91; 3) Химико-бактериологическая лаборатория при Нижегородской станции аэрации (ХБЛ при НСА), г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказанных услуг в течение 60 календарных дней (в случае признания победителем участника СМП - в течение 15 рабочих дней) с момента подписания Акта оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.1

    Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы"

    Кол-во: 1.00000

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