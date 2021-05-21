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    Главная / Торги / Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК

    Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:3021.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176453Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖКНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    069-ЗП/21-066

    Наименование закупки

    Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    069_ЗП_итоговый_протокол_ГПБ.doc

    Приложение_1._РД.zip

    069_ЗП_Документация.doc

    Договор_СМР_типовой__510226458_v3___РС__ТЗ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 31068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:30 GMT +321.05.2021 09:3021.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176453Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖКНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 09:3021.05.2021 09:3021.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176453Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖКНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 14:0014.06.2021 14:0014.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176453Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖКНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 14:0014.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176453Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖКНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/948493/name/60bd94a44c04b9.12638431

    07.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение СМР по техническому перевооружению внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения ВЖК"

    Кол-во: 1

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