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Номер извещения
ГП176456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка индивидуальных газоанализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-00-62
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
glukhovaea@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176456Дата и время окончания срока приема заявок Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176456Дата и время вскрытия заявок Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 11:0027.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176456Подведение итогов не позднее Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176456Подведение итогов не позднее Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, УР, г.Ижевск, ул.Новоажимова, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
26.51.53.110
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 4
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