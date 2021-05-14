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    Главная / Торги / Закупка индивидуальных газоанализаторов

    Закупка индивидуальных газоанализаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176456Дата и время окончания срока приема заявок Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка индивидуальных газоанализаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_индивидуальных_газоанализаторов.doc

    технические_задания.pdf

    Спецификация_на_покупку_ТМЦ.doc

    ДОГОВОР_ред._Декабрь_2020.doc

    опростный_лист.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-00-62

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    glukhovaea@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176456Дата и время окончания срока приема заявок Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176456Дата и время вскрытия заявок Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 11:0027.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176456Подведение итогов не позднее Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176456Подведение итогов не позднее Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 штИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO - 5 шт Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2 - 4 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, УР, г.Ижевск, ул.Новоажимова, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - отсрочка платежа - взаимозачет
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Индивидуальный переносной газоанализатор для определения в воздушной среде наличия CH4,CO,О2"

    Кол-во: 4

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