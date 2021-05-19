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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту зданий.

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246168Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110246168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_AC0001895.docx

    Документация_AC0001895.docx

    Приложение__2_Сводный_сметный_расчет.xls

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Локальная_смета_02_01_01.xlsx

    Техническое_задание.doc

    32110246168_Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 11:59 GMT +319.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246168Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110246168Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246168Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246168Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Начальная цена

    1 330 911,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932721/name/60a7606b82ea76.52472993

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
    Тверская область
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