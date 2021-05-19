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Номер извещения
32110247177
Уникальный номер закупки
40083
Наименование закупки
Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособ-ленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (56800 шт.) (223.ЗК (МСП).609; Id40083)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (56800 шт.)(Id40083)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110247177Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (56800 шт.)(Id40083)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продуктов питания (шоколад, кондитерские изделия) для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (56800 шт.)(Id40083)
Начальная цена
1 421 114,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, ул. Ленинские горы, дом 1, стр.13; Ломоносовский проспект, д.27, корп.7 Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
10.71.11.140
10.71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9500.00000
Кол-во: 1100.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 4300.00000
Кол-во: 3600.00000
Кол-во: 1850.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 6300.00000
Кол-во: 3600.00000
Кол-во: 4700.00000
Кол-во: 6000.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 4100.00000
Кол-во: 8500.00000
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