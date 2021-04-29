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Номер извещения
ГП176447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
alexander.bushuev@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Бушуев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2021 14:40 GMT +329.04.2021 14:4029.04.2021 14:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2021 14:4029.04.2021 14:4029.04.2021 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176447Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.Домодедово
Подведение итогов не позднее
29.04.2021 17:0029.04.2021 17:0029.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176447Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.202129.04.2021 17:0029.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176447Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно спецификации 17ТЦ: Редуктор ЗИЛ (268). С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2021 г.
Начальная цена
43 280,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
С доставкой по адресу: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона ОАО «ВЗ ГИАП», корп. 473 (схема проезда в документации). Доставка до 30.04.2020 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
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28
Документация лота
Кол-во: 1
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