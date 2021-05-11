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Номер извещения
32110246025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
29.04.2021 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
125362, Москва, ул. Водников, дом 1
Контактный телефон
+7 499 638-42-32
Факс
Адрес электронной почты
zotov_ayu@fgbu-kim.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зотов Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Московская область Дмитровский городской округ р. п. Деденево ул. Комсомольская д. 27
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС
Начальная цена
214 880,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
Адрес местонахождения
125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,
125362, Москва, ул. Водников, дом 1
22.11.11.000
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 34.00000
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