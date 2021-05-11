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    Главная / Торги / ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС

    ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110246025Дата и время окончания срока приема заявок ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГСМосковская область Дмитровский городской округ р. п. Деденево ул. Комсомольская д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110246025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    29.04.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЭА223_13_Я_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"

    Юридический адрес

    125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    125362, Москва, ул. Водников, дом 1

    Контактный телефон

    +7 499 638-42-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zotov_ayu@fgbu-kim.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотов Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Московская область Дмитровский городской округ р. п. Деденево ул. Комсомольская д. 27

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110246025Подведение итогов не позднее ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГСМосковская область Дмитровский городской округ р. п. Деденево ул. Комсомольская д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА223-13 (Я) Поставка колесных шин для нужд Яхромского РГС

    Начальная цена

    214 880,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"

    Адрес местонахождения

    125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,

    125362, Москва, ул. Водников, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.11.000

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 34.00000

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