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    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный)-50 тонн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176450Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) - 50 тонн.ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный)-50 тонн.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки

    Номер извещения

    ГП176450

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55

    Предмет договора

    Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) - 50 тонн.

    Начальная цена

    25500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 10:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    13.05.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    СЗ_ПЖТ_21_9582_от_29.04.2021__Полякова_ЕВ.pdf

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Платформа у крана, дизельная машина, кран ж/д(преобладает чугун)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Неликвидный товар

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Семенов Александр Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bolo1974@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 922 220-53-33

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением. Наличие лицензии. Максимальная стоимость, проверка по безопасности.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Наличие лицензии. Оплата НДС 20%. Предоплата 100%. Соответствие с извещением документов.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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