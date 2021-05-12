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Наименование процедуры
Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный)-50 тонн.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Номер извещения
ГП176450
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
Предмет договора
Реализация металлоотходов (лом стальной смешанный) - 50 тонн.
Начальная цена
25500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 10:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.05.2021 14:00
Дата и время проведения
13.05.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Платформа у крана, дизельная машина, кран ж/д(преобладает чугун)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Неликвидный товар
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Адрес электронной почты
e.polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Семенов Александр Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bolo1974@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 922 220-53-33
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением. Наличие лицензии. Максимальная стоимость, проверка по безопасности.
Требования, предъявляемые к Участнику
Наличие лицензии. Оплата НДС 20%. Предоплата 100%. Соответствие с извещением документов.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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