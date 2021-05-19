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Номер извещения
32110248436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по оформлению технического плана газопровода по объекту «Газопровод межпоселковый к Заволжской территории г. Чебоксары Чувашской Республики» (код стройки 21/256-2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Почтовый адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Контактный телефон
+7 35256 4-48-20 доб. 334
Факс
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Адрес электронной почты
yakovlevrv@chsetgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Роман Васильевич
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Оформление технического плана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 11:59 GMT +319.05.2021 11:5919.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248436Дата и время окончания срока приема заявок Оформление технического планаЧебоксары
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110248436Дата и время вскрытия заявок Оформление технического планаЧебоксары
Подведение итогов не позднее
24.05.2021 16:3024.05.2021 16:3024.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248436Подведение итогов не позднее Оформление технического планаЧебоксары
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оформление технического плана
Начальная цена
189 288,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
71.12.35.110
71
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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