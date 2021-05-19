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    Главная / Торги / реализация лома и отходов изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходов полиэтиленовой тары незагрязненной

    реализация лома и отходов изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходов полиэтиленовой тары незагрязненной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176449Дата и время окончания срока приема заявок реализация лома и отходов изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходов полиэтиленовой тары незагрязненнойселоПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    реализация лома и отходов изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходов полиэтиленовой тары незагрязненной

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    с. Джанай, Красноярский район Астраханская область, Российская Федерация, 416160

    Номер извещения

    ГП176449

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал

    Предмет договора

    реализация лома и отходов изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходов полиэтиленовой тары незагрязненной

    Начальная цена

    61597.2

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5133.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 10:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.05.2021 15:00

    Дата и время проведения

    26.05.2021 20:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    85dad2ef_bf7d_476c_810d_87b6e5971e16.JPG

    4378a109_46cb_43fa_b9a5_8e0a4691331b.JPG

    IMG_6395.JPG

    IMG_6396.JPG

    Протокол_25.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходы полиэтиленовой тары незагрязненной

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    15033.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 8512 31-33-81

    Адрес электронной почты

    HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    село

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +885 12313381

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    максимально предложенная стоимость реализации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    100% предоплата

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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