Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС

    Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2021 13:3014.06.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176444Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКСНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176444

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    068-ЗП/21-077

    Наименование закупки

    Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма__2_Расчет_стоимости.xlsx

    Договор_СМР_типовой.DOCX

    ТЗ.7z

    068_ЗП_Документация.doc

    Приложение_1._РД.7z

    068_ЗП_Итоговый_протокол_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    l.ilina@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Лина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2021 13:30 GMT +314.06.2021 13:3014.06.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176444Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКСНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2021 13:3014.06.2021 13:3014.06.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176444Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКСНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 09:0030.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176444Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКСНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 09:0030.06.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176444Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКСНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966078/name/60d55d0023fe35.14030020

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение СМР по техническому перевооружению ДКС ВК СУМ. Система обогрева технологических линий УПТИГ ДКС"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014351
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2022 году (22-0043)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    21 555 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014349
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0042)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты...
    594215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 891 221
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП136636
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ЗДАНИЕ)" (инв.№ Т00009108), "ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ОБОРУДОВАНИЕ)" (инв.№ Т00009230)
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка...
    578557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014348
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0041)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    147 627 227
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148127
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч) (1эт ГПА№2) Установка компрессорная (поз.95)» Инв.№Т00016148
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч)...
    580636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237269
    Выполнение строительно-монтажных работ в рамках технического перевооружения объектов: «ГП УКПГ: «Сети противопожарной автоматики» инв.№ Т00002641, «ГКП Цех НТС (рез.л): Сети КИПиА» инв.№ Т000011209
    Выполнение строительно-монтажных работ в рамках технического перевооружения объектов: «ГП...
    593968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить