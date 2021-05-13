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Номер извещения
ГП176445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Плотномер согласно ОЛ ТКП 375 (аналоги рассматриваются)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13
Факс
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Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Плотномер согласно ОЛ ТКП 375 на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176445Дата и время окончания срока приема заявок Плотномер согласно ОЛ ТКП 375 на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
30.05.2021 04:0030.05.2021 04:0030.05.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176445Подведение итогов не позднее Плотномер согласно ОЛ ТКП 375 на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плотномер согласно ОЛ ТКП 375 на ЭТП ГПБ приложить ТКП на фирменном бланке и подробное техническое предложение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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