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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176439Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_для_участия_в_процедуре.docx

    ТУ_0780-006-33902054-2010

    ГП176439_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 12:00 GMT +304.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176439Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176439Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176439Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (17-18 неделя 2021) - закупка для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь""

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лом углеродистый габаритный 3А - 800 Лом углеродистый габаритный 3А2 - 200 Лом углеродистый габаритный 11А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5АП - 200 Лом углеродистый негабаритный 5АЖ - 300

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    «Окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»» Условия оплаты: в случае доставки автотранспортом - 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя; в случае доставки ж/д транспортом - 30 дней с момента поставка Товара на склад Покупателя; (допускаются иные условия оплаты)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    38.32.3

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    ТУ_0780-006-33902054-2010

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1130471/name/61de6593daa648.88405383

    12.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом стальной углеродистый 3А габаритный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "Лом стальной углеродистый 3А2 габаритный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Лом стальной углеродистый 11А габаритный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лом стальной углеродистый 5А габаритный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лом стальной углеродистый 5АП габаритный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Лом стальной углеродистый 5АЖ негабаритный"

    Кол-во: 300

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