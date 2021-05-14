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    Главная / Торги / Запрос предложений на метизы

    Запрос предложений на метизы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176443Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на метизыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176443

    Уникальный номер закупки

    561

    Номер закупки

    561

    Наименование закупки

    Запрос предложений на метизы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_метизы.doc

    Чертеж_на_шайбу.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на метизы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176443Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на метизыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176443Подведение итогов не позднее Запрос предложений на метизыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176443Подведение итогов не позднее Запрос предложений на метизыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на метизы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут червячный 12-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Хомут червячный 20-32"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Хомут червячный 25-40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Болт с потайной головкой и усом М24 L-160мм, резьба 60мм, твердость 10,9"

    Кол-во: 76

    "Позиция 5"

    "Болт М30х160 кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70,7805-70,DIN 931 с неполной резьбой"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Гайка М-30 класс прочности 10 стандартная резьба,размер под ключ S 46мм, DIN 934"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Стопорная шайба RIPP LOCK М-30 Размер 30,5х56х5. твердость 400-500 HV, Цинк"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Шайба широкая NORD-LOCK SP М30 ф 31,4х58,5х6,6 Цинковые хлопья"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Шайба Belleville V-30"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Шайба чертеж 38-В-4578 Н=10мм СТ3 Гост 380-71"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Шайба чертеж 38-В-4578 Н=20мм СТ3 Гост 380-71"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Шайба чертеж 38-В-4578 Н=30мм СТ3 Гост 380-71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Шайба чертеж 38-В-4578 Н=40мм СТ3 Гост 380-71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Шайба чертеж 38-В-4578 Н=50мм СТ3 Гост 380-71"

    Кол-во: 20

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