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Номер извещения
ГП176443
Уникальный номер закупки
561
Наименование закупки
Запрос предложений на метизы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на метизы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176443Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на метизыКолпино
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 16:0021.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176443Подведение итогов не позднее Запрос предложений на метизыКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на метизы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.94.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 76
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
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