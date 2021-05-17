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    Главная / Торги / Поставка крепежных изделий и приспособлений

    Поставка крепежных изделий и приспособлений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:5917.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежных изделий и приспособлений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежных изделий и приспособлений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 09:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Коммерческое_предложение.xls

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Проект_Договора_поставки.docx.docx

    Проект_Спецификации_к_Договору.xlsx.xlsx

    Техническое_задание..xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара__форма___15_.xls

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежных изделий и приспособлений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245883Подведение итогов не позднее Поставка крепежных изделий и приспособлений432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежных изделий и приспособлений

    Начальная цена

    254 009,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931261/name/60a60f2b40cd92.23081805

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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