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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110245869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки изоляционных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
29.04.2021 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изоляционных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материаловКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 06:0017.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245869Дата и время вскрытия заявок Поставка изоляционных материаловКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изоляционных материалов
Начальная цена
595 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В с приложением № 1 к Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КрасноярскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
47.52.79
47.52.79
Документация лота
Кол-во: 2.50000
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