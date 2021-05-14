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    Главная / Торги / Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)

    Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176442

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176442Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 17:0030.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176442Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176442Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗРА по Заявке 422 (Северо-Русское месторождение)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.141

    Клапаны предохранительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационная_карта_Поставка.doc

    13.05.2021

    Форма_3_КАРТА_ПАРТНЕРА.docx

    13.05.2021

    Задание_на_поставку.xlsx

    13.05.2021

    Таблица_цен_без_ШМР_и_ПНР.XLS

    13.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закладная конструкция ст.09Г2С, ЗК14-2-2-2009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Закладная конструкция ст.09Г2С, ЗК14-2-2-2009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Предохранитель огневой коммуникационный фланцевый Ду50 Ру1,6 Мпа"

    Кол-во: 1

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