Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотам май- июнь 2021 (по заявке). Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней.