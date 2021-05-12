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    Главная / Торги / Закупка алюминия в гранулах

    Закупка алюминия в гранулах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176434Дата и время окончания срока приема заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    28/21

    Наименование закупки

    Закупка алюминия в гранулах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.04.2021 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги_алюминий_гранулы.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_алюминий_в_гранулах_слитках.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 11:00 GMT +312.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176434Дата и время окончания срока приема заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2021 11:0012.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176434Дата и время вскрытия заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 23:0030.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176434Подведение итогов не позднее Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотам май- июнь 2021 (по заявке). Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.42.11.132

    Алюминий вторичный для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии

    24.42.21.000

    Порошки алюминиевые и чешуйки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.42.5

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951337/name/60c06c129861b1.64618043

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: длина х ширина х высота = 50 х 50 х 50 мм)"

    Кол-во: 20

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