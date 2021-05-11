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Номер извещения
ГП176435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-80
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rudakova@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176435Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2021 10:0011.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176435Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва
Подведение итогов не позднее
14.05.2021 11:3014.05.2021 11:3014.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176435Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОК «Денисовский», 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1. (20 км к Северу по Федеральной автомобильной дороге А360 «Лена» от г.Нерюнгри РСаха (Якутия).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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