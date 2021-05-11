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    Главная / Торги / Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.

    Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176435Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тез_задание_К6.pdf

    Тех_задание_К6.docx

    приглашение__подряд_ГОК_Денисовский__пласт_К6.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-80

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rudakova@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176435Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2021 10:0011.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176435Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 11:3014.05.2021 11:3014.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176435Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 11:3014.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176435Подведение итогов не позднее Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор подрядной организации на отработку пласта К6 Денисовского каменноугольного месторождения открытым способом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Технического задания Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «ГОК «Денисовский», 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1. (20 км к Северу по Федеральной автомобильной дороге А360 «Лена» от г.Нерюнгри РСаха (Якутия).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты – типовые, в течение 60 календарных дней после подписания актов выполненных работ. ГСМ силами и за счёт Исполнителя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    05

    Добыча угля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вскрышные работы "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Добычные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Буровые работы"

    Кол-во: 1

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