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Номер извещения
32110245806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-080-21).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
29.04.2021 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+41 62 494 45 51 доб. 453
Факс
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Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245806Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 09:00GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245806Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.06.202124.06.2021 11:0024.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245806Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 11:0025.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245806Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3 БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ
Начальная цена
29 668 365,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
82275,00 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
52.10.19.900
52.10.9
Документация лота
Кол-во: 82275.00000
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