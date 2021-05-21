Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-080-21).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110245806 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3БР), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-080-21). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Все закупки и тендеры АКС Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +41 62 494 45 51 доб. 453 Факс {} Адрес электронной почты o.shalohova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Шалохова Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

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