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    Главная / Торги / Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта

    Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 21:0019.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245868

    Уникальный номер закупки

    КР-007278

    Номер закупки

    КР-007278

    Наименование закупки

    Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД ЗП СМП КП-007278.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.turova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Турова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 23:0017.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245868Подведение итогов не позднее Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта

    Начальная цена

    428 408,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.190

    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта"

    Кол-во: 1

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