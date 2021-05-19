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Номер извещения
32110245868
Уникальный номер закупки
КР-007278
Наименование закупки
Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.04.2021 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-19
Факс
Адрес электронной почты
a.turova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Турова А. В.
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.202117.06.2021 23:0017.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245868Подведение итогов не позднее Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка системы кондиционирования воздуха в салоне для перевозки маломобильных пассажиров амбулаторного лифта
Начальная цена
428 408,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
28.25.12.190
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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