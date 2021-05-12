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Номер извещения
ГП176430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sobov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Собов Егор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 11:00 GMT +312.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176430Дата и время окончания срока приема заявок Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 11:0027.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176430Подведение итогов не позднее Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176430Подведение итогов не позднее Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 4605
Кол-во: 4605
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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