Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП176430 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-71-85 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты sobov.e@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Собов Егор Николаевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: прокат

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