Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

    Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176430Дата и время окончания срока приема заявок Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.04.2021 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Денисовский.docx

    _Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Заявка__график__на_закупку_36267.xlsx

    Отгрузочные_реквизиты_АО_ГОК_Денисовский.pdf

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Список_Тех._заданий.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sobov.e@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собов Егор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2021 11:00 GMT +312.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176430Дата и время окончания срока приема заявок Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 11:0027.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176430Подведение итогов не позднее Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176430Подведение итогов не позднее Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов, Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов, Гайка анкерная (АВ20), Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80 – согласно ТЗ и графику поставки для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 36267.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Прокат периодического профиля 20мм АВ400С 20мм Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Полоса 1,8х290мм Ст3сп для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Швеллер 8П Ст3пс для изготовления нормир. мат-ов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Гайка анкерная (АВ20)"

    Кол-во: 4605

    "Позиция 11"

    "Гайка анкерная (АВ20)"

    Кол-во: 4605

    "Позиция 12"

    "Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Проволока 5 Вр1 ГОСТ 6727-80"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237437
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL 8х30 (или аналог)
    Агломерированный гранулированный активированный уголь на каменноугольной основе марки SGL...
    594513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237435
    Бутен-1
    Бутен-1
    594501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225812
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    Поставка подвесного монорельсового транспорта для АО "ГОК "Денисовский" (40284)
    592427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112850
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - питатель электро - вибрационный ПТН - 200 (инв.№57.0063).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 024
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112848
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Сито полигонное 173М1 (инв.№57.0082).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    570221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148570
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    3240/28.12.21/КО/Э Поставка заглушек
    582211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    666 204
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112840
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Смеситель литейный с дозатором (инв.№58.0503).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    61 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    АО БАЗ
    Аукцион № ГП112839
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не пригодного к использованию по назначению - Консоль поворотная для шланга 036-9972-2665 (инв.№60.1085).
    Аукцион на право заключения договора купли - продажи оборудования, бывшего в употреблении, не...
    572093
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 511
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 00:00
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 09:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить