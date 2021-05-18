Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Новое Зубрилово Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110245812 Уникальный номер закупки Номер закупки 2212-2021 Наименование закупки Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Новое Зубрилово Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области» Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Юридический адрес 440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50, Почтовый адрес 440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50 Контактный телефон +7 8412 98-87-38 Факс {} Адрес электронной почты omts1@penzaoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Киселев Олег Владимирович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru