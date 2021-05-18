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    Главная / Торги / Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Новое Зубрилово Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Новое Зубрилово Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:5918.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245812Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканийПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2212-2021

    Наименование закупки

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация д. Новое Зубрилово Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 09:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Условия_для_проектирования__9_от02.03.2021.pdf

    Смета_изыскания__д._Новое_Зубрилово.xlsx

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Сводная_смета__д._Новое_Зубрилово.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Приложение___1_Проект_договора.doc

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__2_Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245812Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканийПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и инженерных изысканий

    Начальная цена

    2 038 644,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933446/name/60a7ab2ddc3ad8.93214015

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

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