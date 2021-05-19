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Наименование процедуры
реализация отработанных автомобильных покрышек
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
c. Джанай, Красноярский район Астраханская область, Российская Федерация, 416160
Номер извещения
ГП176438
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал
Предмет договора
реализация отработанных автомобильных покрышек
Начальная цена
18360.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1530.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-04-2021 09:33 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.2021 15:00
Дата и время проведения
27.05.2021 20:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
отработанные автомобильные покрышки
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
11430.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901
Контактный телефон
+7 8512 31-33-81
Адрес электронной почты
HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
село
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+885 12313381
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
максимально предложенная стоимость
Требования, предъявляемые к Участнику
наличие лицензии на право обращения с отходами I-IV классов опасности 100% предоплата
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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