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    Главная / Торги / реализация отработанных автомобильных покрышек

    реализация отработанных автомобильных покрышек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176438Дата и время окончания срока приема заявок реализация отработанных автомобильных покрышекселоПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    реализация отработанных автомобильных покрышек

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    c. Джанай, Красноярский район Астраханская область, Российская Федерация, 416160

    Номер извещения

    ГП176438

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал

    Предмет договора

    реализация отработанных автомобильных покрышек

    Начальная цена

    18360.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1530.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-04-2021 09:33 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.05.2021 15:00

    Дата и время проведения

    27.05.2021 20:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Договор_на_реализацию_отработанных_автомобильных_покрышек.doc

    Протокол_24.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    отработанные автомобильные покрышки

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11430.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА Астраханский филиал

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 8512 31-33-81

    Адрес электронной почты

    HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    село

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    HasanovaMYu@agpz.gpp.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +885 12313381

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    максимально предложенная стоимость

    Требования, предъявляемые к Участнику

    наличие лицензии на право обращения с отходами I-IV классов опасности 100% предоплата

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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