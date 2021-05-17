Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка проката стального

    Поставка проката стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:5917.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110245889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.04.2021 09:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Коммерческое_предложение__форма_3__.xls

    Форма_описания_поставляемого_товара__форма___15_.xls

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Проект_Договора_поставки.docx.docx

    Техническое_задание.xls

    Проект_Спецификации_к_Договору.xlsx.xlsx

    Протокол_подведения_итогов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката стального

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245889Подведение итогов не позднее Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката стального

    Начальная цена

    419 563,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.99.2

    Изделия металлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932022/name/60a65bf6b7ee82.55726437

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Попозиционная № ГП126493
    Поставка офисного оборудования и материалов для оснащения лаборатории на Салмановском (Утреннем) НГКМ
    Поставка офисного оборудования и материалов для оснащения лаборатории на Салмановском...
    447099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить