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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-079-21).

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-079-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245716Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ. (АмКС-079-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    29.04.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_в_закупочную_документацию.pdf

    Изменения_ЗД_АмКС_079_21.rar

    Извещение о продлении срока подведения итогов

    Продление сроков итогов ЗД АмКС-079-21

    Закупочная_документация_АмКС_079_21.rar

    Извещение о продлении сроков подведения итогов

    ЗД продление итогов 2

    Итоговый_протокол_АмКС_079_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +41 62 494 45 51 доб. 453

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.shalohova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалохова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245716Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 09:00GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110245716Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.06.202124.06.2021 11:0024.06.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110245716Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 11:0025.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245716Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 11:0025.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245716Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работБлаговещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по приемке, ответственному хранению угля (3Б ОМ), подаче, уборке вагонов, разгрузочно-погрузочных и складских работ

    Начальная цена

    5 960 430,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17 500 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    52.10.19.900

    Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.10.9

    Хранение и складирование прочих грузов

    Документация лота

    Продление сроков итогов ЗД АмКС-079-21

    25.06.2021

    Закупочная документация АмКС-079-21

    25.06.2021

    Извещение_о_внесении_изменений_в_закупочную_документацию.pdf

    25.06.2021

    Извещение о продлении срока подведения итогов

    25.06.2021

    Изменения_ЗД_АмКС_079_21.rar

    25.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968442/name/60da5a2b626d19.68021148

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хранение и складирование прочих грузов"

    Кол-во: 17500.00000

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    СМСП
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    Без обеспечения
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