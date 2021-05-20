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    Главная / Торги / Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:5920.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245710Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»г. Пенза, ул. Максима Горького, 50Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    29.04.2021 09:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сводная_смета_с._Приволье.docx

    Условия_для_проектирования_10_от_02.03.2021.pdf

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Приложение___1_Проект_договора.doc

    Приложение___2_Техническая_часть.docx

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Смета_изыскания_с_Приволье.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Закупки и тендеры Документация проектная для строительства

    Ключевые слова:

    газификация

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 17:0025.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245710Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»г. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

    Начальная цена

    3 684 897,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

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