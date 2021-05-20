Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110245710 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка проектной и рабочей документации, выполнение комплекса инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение постановления об использовании земель или земельного участка находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, постановления (приказа) об установлении публичного сервитута для строительства «Газификация села Приволье Колышлейского района Пензенской области» Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме Дата публикации

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