www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176437
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер №2021/34 на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 29 в период с 17.05.2021 - 18.06.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.04.2021 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.253-41-43
Факс
{}
Адрес электронной почты
kuksav@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукса Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтно-строительные работы на объекте по адресу: по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 29
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2021 21:00 GMT +305.05.2021 21:0005.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176437Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные работы на объекте по адресу: по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 29Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 21:0017.05.2021 21:0017.05.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176437Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные работы на объекте по адресу: по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 29Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтно-строительные работы на объекте по адресу: по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 29
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перечень работ/услуг, технические требования содержатся в Приложении №1 к Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Озерск, ул. Ленина, 29.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
43.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.