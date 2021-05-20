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    Главная / Торги / Закупка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР в строгом соответствие с ТЗ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Закупка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР в строгом соответствие с ТЗ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176431Дата и время окончания срока приема заявок поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР в строгом соответствие с ТЗ для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_шпала.docx

    Договор_поставки.docx

    Проект_спец.doc

    Тех_задание___шпала_ж.б..docx

    Проект_приемки_товара_для_приложения.docx

    Проект_система_контроля.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176431Дата и время окончания срока приема заявок поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176431Дата и время вскрытия заявок поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176431Подведение итогов не позднее поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176431Подведение итогов не позднее поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    760

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата товара в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения продукции на склад Покупателя Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней. Адрес места поставки товара, : 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.163

    Шпалы и брусья железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпала железобетонная Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011"

    Кол-во: 760

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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