Закупка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР в строгом соответствие с ТЗ для нужд АО ХК «Якутуголь»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата товара в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения продукции на склад Покупателя Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней. Адрес места поставки товара, : 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 1