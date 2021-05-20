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Номер извещения
ГП176431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР в строгом соответствие с ТЗ для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-15
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Denis.grabelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176431Дата и время окончания срока приема заявок поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176431Дата и время вскрытия заявок поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176431Подведение итогов не позднее поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шпалы железобетонной Ш-3 с креплением ЖБР ГОСТ 54747-2011
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
760
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
23.61.12.163
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 760
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