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    Главная / Торги / Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений

    Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176429Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    067-ЗП/21-069

    Наименование закупки

    Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2021 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    181_Р_00_04_АС.pdf

    Техническое_задание.docx

    Договор_СМР_типовой__510226458_v3_.docx

    Приложение_2_3._Расчет_стоимости_и_РВ_ВЗ_УКПГ1.xlsx

    Приложение_3._Разделительная_ведомость.pdf

    Приложение_4._Положение_ОТ_ОПО.pdf

    181_Р_00_01_СХ.pdf

    181_Р_00_01_ТХ.pdf

    067_ЗП_Документация.doc

    067_ЗП_Итоговый_протокол_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 31068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2021 13:00 GMT +314.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176429Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2021 13:0014.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176429Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176429Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176429Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966069/name/60d55c28047071.08745411

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружении."

    Кол-во: 1

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