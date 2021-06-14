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Номер извещения
ГП176429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 31068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2021 13:00 GMT +314.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176429Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2021 13:0014.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176429Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176429Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооруженийНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР по техническому перевооружению УКПГ1. Система обогрева водовода водозаборных сооружений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
43.2
Документация лота
Кол-во: 1
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