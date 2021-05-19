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    Главная / Торги / Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245781Дата и время окончания срока приема заявок страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО. СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110245781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0003534

    Наименование закупки

    Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.04.2021 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_открытом_конкурентном_отборе_в_эл._форме.docx

    Приложение__2_Техническая_часть.docx

    Приложение__3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__1_Проект_договора.rtf

    Извещение_о_внесение_изменений.pdf

    Приложение_к_Форме_1___КП__редакция__1_.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-11-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    marashuk@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маращук Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245781Подведение итогов не позднее страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО. Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания ВДГО/ВКГО.

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/930161/name/60a4dfbf681bc5.28240591

    19.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1

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