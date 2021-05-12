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Номер извещения
ГП176423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2021 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-27
Факс
--
Адрес электронной почты
IvoninaIY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивонина Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 07:00 GMT +312.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176423Дата и время окончания срока приема заявок РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2021 07:0012.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176423Дата и время вскрытия заявок РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 07:0012.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176423Подведение итогов не позднее РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.202112.05.2021 07:0012.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176423Подведение итогов не позднее РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РУКАВ РВД 12-100-1000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 12-100-1500М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД 16-32-2000-М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД 6-100-500М12Х1.5(20)0М12Х1.5-5шт РУКАВ РВД12-100-20000М18Х1.5(20)0М18Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-10000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РУКАВ РВД16-100-20000М22Х1.5(27)0М22Х1.5-5шт РВД DN32 EN853/1SN70BARL1500DKOL0-М45Х2-10шт РВД DN6/1SN-L11000-BSP O-RING (Г)1/4-BSP-5шт РУКАВ РВД 12-250-900-М24Х1.5/М24Х1.5-4шт РУКАВ РВД 12-32-800-12.90/12.9 0-М24Х1.5-4шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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